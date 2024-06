Résultat des européennes à Lauzerville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Quelles sont les options de reports du score Nupes à Lauzerville ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était arrogé 8,37% à Lauzerville, contre 34,59% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les études sondagières menées lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections des députés à Lauzerville, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,6% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,94% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,36% pour Yannick Jadot, 1,69% pour Fabien Roussel et 1,61% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Lauzerville, entre les 34,59% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 37,06% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 39,28% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Pour le RN, les sondages de Jordan Bardella regardés de près à Lauzerville A l'échelle locale, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très analysé. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Lauzerville. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour s'attendre à 22% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la dernière présidentielle à Lauzerville La ville de Lauzerville avait accordé à Marine Le Pen 14,38% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la candidate avec 37,06% et 17,94% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 28,93% contre 71,07%. Avec 12,58%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 39,28% du binôme LREM au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. À Lauzerville, les précédentes élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 34,59% des suffrages exprimés. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 15,53%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 12,99%.

11:45 - Lauzerville : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel impact auront les habitants de Lauzerville sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,9% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec 50,91% de population active et une densité de population de 445 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 51,97%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,27%) et le nombre de résidences HLM (5,15% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Le pourcentage d'étudiants, de 9,83% à Lauzerville, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Lauzerville : la mobilisation des électeurs aux européennes Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 850 personnes habilitées à participer à une élection à Lauzerville s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 63,91%), contre une participation de 58,53% pour le scrutin européen de 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Lauzerville, 59,78% des votants avaient voté.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Lauzerville ? La participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes à Lauzerville. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 84,46% au niveau de la ville, contre un taux de participation de 87,75% au premier tour, c'est-à-dire 1 203 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 57,82% au premier tour. Au deuxième tour, 59,14% des votants se sont déplacés. La guerre russo-ukrainienne serait de nature à ramener les habitants de Lauzerville (31650) vers les urnes.