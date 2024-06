Résultat des européennes à Sainte-Menehould : l'élection 2024 en direct

13:09 - Analyse socio-économique de Sainte-Menehould : perspectives électorales

Dans la commune de Sainte-Menehould, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des européennes. Avec un pourcentage de 30% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,37%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 933 €/an peut être caractéristique de situations de précarité financière pour certains foyers. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,09%) et le nombre de résidences HLM (19,08% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Sainte-Menehould mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,86% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.