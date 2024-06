Résultat des européennes à Samois-sur-Seine : l'élection 2024 en direct

13:23 - Samois-sur-Seine : démographie, élections et perspectives d'avenir

Comment les électeurs de Samois-sur-Seine peuvent-ils impacter le résultat des européennes ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 27% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 11,66% de plus de 75 ans. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 30,8%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 5,58% et d'une population immigrée de 9,04% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (47,63%), témoigne d'une population instruite à Samois-sur-Seine, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.