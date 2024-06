Résultat des européennes à Vulaines-sur-Seine : l'élection 2024 en direct

17:04 - Avantage Hayer à Vulaines-sur-Seine ?

Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 19,18% contre 33,01% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 36,38% contre 63,62%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 16,97% au premier tour, contre 32,11% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va cumuler le plus de votes, avec 65,55% sur l'unique circonscription couvrant Vulaines-sur-Seine.