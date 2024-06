Résultat des européennes à Saulce-sur-Rhône : l'élection 2024 en direct

13:26 - Saulce-sur-Rhône aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Comment les électeurs de Saulce-sur-Rhône peuvent-ils peser sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,84%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (67,05%) met en relief le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (82,8%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 669 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,25%) et le nombre de résidences HLM (12,13% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Saulce-sur-Rhône mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,25% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.