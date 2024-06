Résultat des européennes à Sauve : l'élection 2024 en direct

13:25 - Élections européennes à Sauve : impact de la démographie et de l'économie locale

La composition démographique et socio-économique de Sauve détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections européennes. Dans la ville, 13,0% des résidents sont des enfants, et 9,83% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (59,41%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 808 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 6,97% et d'une population immigrée de 12,26% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 27,48%, comme à Sauve, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.