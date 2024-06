Résultat des européennes à Sauveterre-de-Guyenne : l'élection 2024 en direct

13:27 - Sauveterre-de-Guyenne : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans la ville de Sauveterre-de-Guyenne, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 27% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,71%. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (69,55%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 797 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,57%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (15,36%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Sauveterre-de-Guyenne mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,76% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.