Résultat des européennes à Saze : l'élection 2024 en direct

13:23 - Saze aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans les rues de Saze, les élections sont en cours. Dotée de 1 027 logements pour 2 104 habitants, la densité de la ville est de 158 hab/km². Avec 151 entreprises, Saze est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 31 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 25,66 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 29,45% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,73%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2563,65 €/mois. Finalement, à Saze, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.