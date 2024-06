En direct

19:10 - Sur quel candidat vont se transférer les 18% de la Nupes aux Angles ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 5,46% aux Angles, contre 25% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne, à tel point qu'il serait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée aux Angles, le binôme Nupes avait en effet enregistré 18% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,79% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,79% pour Yannick Jadot, 2,1% pour Fabien Roussel et 1,85% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base aux Angles, entre les 25% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,71% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,44% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes aux Angles ? Aux Angles, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 25,55% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,85% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent imaginer les sondages récents au niveau national, avec près de dix points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives aux Angles Les Angles avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,85%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 29,71% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 43,58% contre 56,42%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis aux Angles quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 23,29% au premier tour, contre 29,44% pour le binôme La République en Marche. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant également le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche en 2019 aux Angles Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. A l'époque, aux Angles, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, avait battu les autres listes, cumulant 25,55% des votes face à Nathalie Loiseau à 25% et Yannick Jadot à 12,9%. Ce qui correspond à 969 votes dans la commune.

11:45 - Les Angles : élections européennes et dynamiques démographiques A mi-chemin des européennes, Les Angles fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 8 480 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 147 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 706 foyers fiscaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (19,04 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. La présence de 234 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 5,85%, favorise son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,03%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2717,06 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Finalement, aux Angles, les enjeux locaux se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Abstention aux élections européennes aux Angles : les chiffres clés Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 59,71% dans la commune des Angles. La participation était de 51,62% en 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes aux Angles L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera incontestablement l'étendue de l'abstention aux Angles. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,59% au premier tour et seulement 47,72% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention aux Angles cette année ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 19,74% des électeurs habilités dans la ville avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 21,38% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.