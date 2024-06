Résultat des européennes à Sebourg : l'élection 2024 en direct

13:24 - Les défis socio-économiques de Sebourg et leurs implications électorales

La structure démographique et socio-économique de Sebourg détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des européennes. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 20,06% des résidents sont des enfants, et 6,84% de 75 ans et plus. Le taux élevé de cadres, représentant 28,87%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,61%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (8,73%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (48,43%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Sebourg, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.