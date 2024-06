Résultat des européennes à Sées : l'élection 2024 en direct

13:09 - Sées : démographie, élections et stratégies politiques

À Sées, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,63%. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1909,22 €/mois, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (20,46%) et le nombre de résidences HLM (23,04% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Sées mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 41,01% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.