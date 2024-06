Résultat des européennes à Seingbouse : l'élection 2024 en direct

13:27 - Comment la composition démographique de Seingbouse façonne les résultats électoraux ?

Comment les habitants de Seingbouse peuvent-ils affecter les résultats des européennes ? Dans la commune, 27% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 30,61% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des mesures européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (11,94%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 587 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,82%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Seingbouse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,66% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.