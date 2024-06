13:28 - Sernhac : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans les rues de Sernhac, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 794 habitants répartis dans 910 logements, cette commune présente une densité de 192 hab/km². L'existence de 114 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 35 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 21,16 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 25,44% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 40,38% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 736,33 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Sernhac, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, rejoignent ceux du continent européen.