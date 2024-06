Résultat des européennes à Serquigny : l'élection 2024 en direct

13:25 - Analyse socio-économique de Serquigny : perspectives électorales

La composition démographique et le contexte socio-économique de Serquigny contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 175 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 19,62%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 475 euros/an peut être caractéristique de la précarité économique de certains foyers. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (16,22%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (2,52%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Serquigny mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 12,83% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.