Résultat des européennes à Soignolles-en-Brie : l'élection 2024 en direct

Les défis socio-économiques de Soignolles-en-Brie et leurs implications électorales

La composition démographique et le contexte socio-économique de Soignolles-en-Brie contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec un taux de chômage de 6,3% et une densité de population de 184 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2848,78 €/mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 647 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,66%) et le nombre de résidences HLM (0,36% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Soignolles-en-Brie mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,75% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.