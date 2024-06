Résultat des européennes à Sonnaz : l'élection 2024 en direct

En direct

13:25 - Sonnaz : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Sonnaz comme partout. Avec une population de 2 082 habitants répartis dans 873 logements, cette localité présente une densité de 264 hab/km². L'existence de 123 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (91,64 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 33,04% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,66%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2695,24 euros par mois. Finalement, Sonnaz incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Sonnaz : retour sur l'abstention aux dernières européennes Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des élections précédentes. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 58,09% des votants de Sonnaz (Savoie), contre une participation de 48,96% lors des élections européennes de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de scrutin. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Sonnaz ? Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Sonnaz, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,96% au premier tour et seulement 54,45% au second tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 83,74% dans la commune, à comparer avec une participation de 85,71% au premier tour, ce qui représentait 1 218 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.