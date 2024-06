Résultat des européennes à Sorel-Moussel : l'élection 2024 en direct

13:27 - Sorel-Moussel aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Comment les électeurs de Sorel-Moussel peuvent-ils influencer le résultat des européennes ? Avec 30% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,65%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (90,24%) met en exergue le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (22,83%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 667 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,55%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,94%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,13%, comme à Sorel-Moussel, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.