Résultat des européennes à Sornay : l'élection 2024 en direct

13:24 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Sornay

Dans la commune de Sornay, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,55%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (77,23%) met en relief l'importance des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 825 €/an souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 728 votants. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,54%) et le nombre de résidences HLM (6,97% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Sornay mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,79% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.