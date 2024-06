Résultat des européennes à Soudan : l'élection 2024 en direct

13:24 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Soudan

La composition démographique et socio-économique de Soudan détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 37 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,58%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 7,07%, montre que l'agriculture reste une part significative de la ville. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,46%) et le nombre de résidences HLM (1,98% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Soudan mettent en relief une diversité de qualifications, avec 34,03% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.