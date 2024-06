Résultat des européennes à Steinbourg : l'élection 2024 en direct

13:25 - Steinbourg aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Steinbourg comme dans toute la France. Avec une population de 1 926 habitants répartis dans 914 logements, cette commune présente une densité de 158 hab/km². Avec 111 entreprises, Steinbourg permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 28 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 31,18 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 44,29% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2009,56 €/mois, la commune désire plus de prospérité. En résumé, à Steinbourg, les préoccupations locales rejoignent celles du continent européen.