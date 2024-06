Résultat des européennes à Still : l'élection 2024 en direct

13:27 - Les enjeux locaux de Still : tour d'horizon démographique

La structure démographique et socio-économique de Still détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des européennes. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la localité, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 22,43% de 60 ans et plus. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (13,4%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 655 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,19%) révèle des besoins de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,63%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Still mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,72% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.