Résultat des européennes à Sundhoffen : l'élection 2024 en direct

13:25 - Les données démographiques de Sundhoffen révèlent les tendances électorales

Dans la commune de Sundhoffen, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections européennes. Avec 48,09% de population active et une densité de population de 153 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,75% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (11,34%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 891 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,56%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Sundhoffen mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,43% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.