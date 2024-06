Résultat des européennes à Sainte-Croix-en-Plaine : l'élection 2024 en direct

11:45 - Sainte-Croix-en-Plaine : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans les rues de Sainte-Croix-en-Plaine, le scrutin est en cours. Avec une population de 3 022 habitants répartis dans 1 335 logements, cette commune présente une densité de 112 habitants par km². L'existence de 308 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 17,33 % des résidents sont des enfants, et 7,71 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 35,34% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 45,18% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 42,28 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Sainte-Croix-en-Plaine incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en transition.