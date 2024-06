Résultat des européennes à Teillé : l'élection 2024 en direct

13:27 - Teillé : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans les rues de Teillé, les élections sont en cours. Dotée de 750 logements pour 1 812 habitants, la densité de la commune est de 62 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 87 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 986 foyers fiscaux. Dans la ville, 34 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,4 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 28,5% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 42,69% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 913,07 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Teillé, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.