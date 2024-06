Résultat des européennes à Théza : l'élection 2024 en direct

13:23 - Théza : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

La structure démographique et socio-économique de Théza définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des européennes. Le taux de chômage à 16,14% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec 45,59% de population active et une densité de population de 395 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de foyers détenant au moins une voiture (83,55%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 685 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,74% et d'une population étrangère de 7,37% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Théza mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,44% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.