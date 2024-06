Résultat des européennes à Thiberville : l'élection 2024 en direct

13:27 - Thiberville : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Thiberville mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient peser sur les résultats des élections européennes. Le taux de chômage à 9,41% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux politiques européennes sur le travail. Avec 41,26% de population active et une densité de population de 228 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (25,41%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 650 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (22,24%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,92%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Thiberville mettent en avant une diversité de qualifications, avec 12,49% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.