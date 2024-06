Résultat des européennes à Tignes : l'élection 2024 en direct

13:24 - Les défis socio-économiques de Tignes et leurs implications électorales

Dans la ville de Tignes, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 37% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 2,29%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (32,88%) met en avant l'importance des questions liées à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2331,51 euros par mois montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 473 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 14,48% et d'une population immigrée de 14,53% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un taux de résidences secondaires de 84,45%, comme à Tignes, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.