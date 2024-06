Résultat des européennes à Touvois : l'élection 2024 en direct

13:26 - Touvois : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Comment les électeurs de Touvois peuvent-ils impacter le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 7,58% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 45 hab/km² et 47,42% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (19,28%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 574 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,15%) et le nombre de résidences HLM (3,43% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Touvois mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,23% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.