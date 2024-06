En direct

19:24 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Froidfond pour ces européennes ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on attend le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 17,24% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 4,15% à Froidfond, contre 22,38% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Froidfond pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Législatives mises à part, la progression du RN se montre déjà puissante à Froidfond entre Jordan Bardella en 2019 (29,6%) et Marine Le Pen en 2022 (33,66% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Froidfond ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un beau score pour le Rassemblement national à Froidfond. Le parti avait fini en tête dans la commune avec 28,79% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket La République en Marche (Froidfond ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,66% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,97% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,91%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 54,17%, devant Emmanuel Macron à 45,83%.

12:45 - À Froidfond, Jordan Bardella sur la première marche en 2019 Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste RN de Jordan Bardella qui s'était imposée aux européennes à l'époque à Froidfond, avec 29,6% des suffrages (164 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 22,38% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 10,65%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Froidfond : ce qu'il faut retenir Quel impact auront les habitants de Froidfond sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 42% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,64%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (86,15%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 607 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,29%) met en lumière des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,61%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Froidfond mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 23,16% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Froidfond : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures. Au fil des précédentes élections, les 2 074 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, sur les 590 inscrits sur les listes électorales à Froidfond, 50,71% étaient restés chez eux. L'abstention était de 62,54% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Froidfond : quelles perspectives pour les européennes ? L'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen sera le niveau d'abstention à Froidfond. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 367 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 16,61% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 15,2% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,95% au premier tour. Au second tour, 60,67% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Les habitants des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?