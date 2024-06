Résultat des européennes à Trosly-Breuil : l'élection 2024 en direct

13:23 - Les enjeux locaux de Trosly-Breuil : tour d'horizon démographique

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Trosly-Breuil comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 968 logements pour 2 035 habitants, la densité de la ville est de 190 hab/km². Avec 94 entreprises, Trosly-Breuil est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 17,27 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 8,39 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 36,03% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,76%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2322,27 euros/mois. En somme, Trosly-Breuil incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.