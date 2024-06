Résultat des européennes à Truchtersheim : l'élection 2024 en direct

13:09 - Truchtersheim aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Les données démographiques et socio-économiques de Truchtersheim mettent en lumière des tendances claires susceptibles de peser sur les résultats des européennes. Avec une densité de population de 406 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,91%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,42%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,6%) et le nombre de résidences HLM (2,15% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,79%), témoigne d'une population instruite à Truchtersheim, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.