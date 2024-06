Résultat des européennes à Vars : l'élection 2024 en direct

En direct

13:23 - Vars : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Vars, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,49%. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (16,35%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 779 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,39%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,31%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Vars mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,66% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes à Vars : les tendances Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Lors des dernières élections européennes, parmi les 816 inscrits sur les listes électorales à Vars, 51,31% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 60,25% il y a dix ans. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes à Vars sont lancées La participation sera sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Vars. La flambée des prix qui grève le budget des familles, cumulée avec les préoccupations dues au conflit entre la Russie et l'Ukraine sont de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Vars . Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, 73,21% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,04% au premier tour, soit 1 330 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,46% au premier tour. Au second tour, 43,72% des électeurs ont exercé leur droit de vote.