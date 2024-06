Résultat des européennes à Verny : l'élection 2024 en direct

13:25 - Verny : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Quel impact auront les habitants de Verny sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 503 hab par km² et 50,17% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 7,78% pourrait agir sur les attentes des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (9,94%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 747 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,90%) et le nombre de résidences HLM (18,19% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Verny mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,24% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.