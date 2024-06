Résultat des européennes à Vesseaux : l'élection 2024 en direct

13:25 - Vesseaux : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Vesseaux comme dans toute la France. Avec ses 2 028 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 132 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 31 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,82 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,07% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,1%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 736 euros par an. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Vesseaux contribue à façonner l'avenir de l'Union européenne.