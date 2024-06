Résultat des européennes à Vic-sur-Cère : l'élection 2024 en direct

13:27 - Le poids démographique et économique de Vic-sur-Cère aux élections européennes

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Vic-sur-Cère comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 885 habitants répartis dans 1 446 logements, cette commune présente une densité de 63 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 119 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 171 foyers fiscaux. Dans la commune, 23 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 36,41 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,26% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,55% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1192,54 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Vic-sur-Cère, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.