13:25 - Élections européennes à Viviers-lès-Montagnes : un éclairage démographique

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Viviers-lès-Montagnes comme dans toute la France. Avec une population de 1 984 habitants répartis dans 889 logements, cette commune présente une densité de 107 habitants par km². Avec 99 entreprises, Viviers-lès-Montagnes offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 32 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,14 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 36,6% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 41,25% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 171,81 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Viviers-lès-Montagnes, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux du continent européen.