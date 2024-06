Résultat des européennes à Wolfisheim : l'élection 2024 en direct

13:09 - Wolfisheim : démographie, élections et perspectives d'avenir

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Wolfisheim mettent en lumière des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 740 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,09%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2607,79 €/mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 490 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 3,96% et d'une population immigrée de 9,13% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,26%), témoigne d'une population instruite à Wolfisheim, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.