Résultat des européennes à Angresse : l'élection 2024 en direct

13:23 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Angresse

Dans la ville d'Angresse, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 19,06% des résidents sont des enfants, et 23,85% de plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (18,21%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 795 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,55%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,03%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Angresse mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,32% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.