Résultat des européennes à Saubion : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Saubion, quel candidat vont choisir les électeurs de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait obtenu 7,69% à Saubion, contre 24,65% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes sondagières. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a fait long feu malgré sa performance lors des législatives, en 2022. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Saubion, le binôme Nupes avait en effet cumulé 29,21% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,58% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,16% pour Yannick Jadot, 1,53% pour Fabien Roussel et 3,63% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry (5,81% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (16,64% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,2% pour Yann Brossat en 2019). Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Saubion, entre les 24,65% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,95% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,52% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Saubion à l'issue des européennes ? La part des électeurs de la liste de Jordan Bardella sera le principal enseignement pour ces élections au niveau local. On note que Saubion compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 19% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 17,67% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Saubion plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Ce sont Emmanuel Macron avec 30,95% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,58% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de la présidentielle en 2022 à Saubion. Marine Le Pen n'affichait quant à elle que 17,67%. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 64,82% contre 35,18% pour Le Pen au second round dans la localité. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 15,72%, alors que les candidats Ensemble ! Cumuleront 33,52% des voix. Saubion choisira d'ailleurs un binôme Ensemble ! Au second tour, vainqueur localement avec 51,74%.

12:45 - En 2019, des élections déjà tranchantes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Le Rassemblement national n'avait pas percé à l'époque, la liste Bardella finissant deuxième à 19% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 24,65%.

11:45 - Élections européennes à Saubion : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Saubion, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 911 logements pour 1 791 habitants, la densité de la commune est de 174 habitants par km². L'existence de 164 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (19,32 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 37,3% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 43,28% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 687,85 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Saubion incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Saubion : retour sur la participation aux dernières élections européennes Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2019, la participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%. L'étude des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. En 2019, lors des élections européennes, 56,03% des personnes en âge de participer à une élection à Saubion avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 44,4% lors des européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Saubion : que retenir des précédentes élections ? À Saubion, l'un des facteurs essentiels des européennes 2024 sera indéniablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,2% au premier tour et seulement 47,59% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,74% des électeurs de la localité. L'abstention était de 24,81% au second tour. Pour rappel, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.