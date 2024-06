Résultat des européennes à Aron : l'élection 2024 en direct

13:27 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Aron

La composition démographique et le contexte socio-économique d'Aron contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 45,58% de population active et une densité de population de 53 habitants/km², ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,07% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 9,84%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,38%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,35%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Aron mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,37% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.