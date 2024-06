Résultat des européennes à la Bazoge-Montpinçon : l'élection 2024 en direct

Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste Bardella sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections européennes 2024. Les intentions de vote annoncent une liste Bardella à 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des précédentes élections européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance doit le porter à 29% à la Bazoge-Montpinçon, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a visiblement enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait tempérer les projections les plus précipitées.

11:45 - Les défis socio-économiques de la Bazoge-Montpinçon et leurs implications électorales

Dans la commune de la Bazoge-Montpinçon, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 41% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 3,78%. De plus, le taux de ménages propriétaires (87,43%) met en relief l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (94,91%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 351 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,50%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Le taux d'étudiants, évalué à 7,01% à la Bazoge-Montpinçon, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'instruction et au logement étudiant.