13:23 - Augny : démographie et socio-économie impactent les européennes

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Augny comme dans toute la France. Avec ses 2 136 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 285 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 129 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,83 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Avec 156 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 8,94%, Augny se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,05%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 35 409 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Ainsi, Augny incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.