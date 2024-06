En direct

19:09 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Marly convoité La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 15,96% des suffrages dans la localité. Un score à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,42% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,43% pour Yannick Jadot, 1,44% pour Fabien Roussel et 1,5% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 6,59% à Marly, contre 28,1% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Marly ? Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Marly semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Marly ? Marly avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,65%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 36,76% des suffrages. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 36,49% contre 63,51%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 16,48% au premier tour, contre 24,93% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Marly, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse lors du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche en 2019 à Marly Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. À Marly, les dernières élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,1% des votes. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 21,29% et Yannick Jadot avec 12,2%.

11:45 - Les enjeux locaux de Marly : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale européenne, Marly est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 9 971 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 845 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 3 124 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 12,77 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 35,85 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 279 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 5,66%, contribue à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,06%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2894,66 € par mois. Marly incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Marly : quel était le niveau de participation aux élections européennes ? Comment votent le plus souvent les citoyens de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 54,24% des personnes en âge de participer à une élection à Marly avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 44,41% pour le scrutin de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle nationale, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Marly, 69,28% des habitants avaient participé.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Marly Le niveau de participation constituera indiscutablement l'un des critères essentiels du scrutin européen à Marly. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 8 491 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 26,32% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 24,85% au second tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,79% au premier tour. Au deuxième tour, 52,9% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions sur les tarifs des matières premières seraient notamment en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Marly.