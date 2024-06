Résultat des européennes à Auzat-la-Combelle : l'élection 2024 en direct

En direct

13:24 - Les défis socio-économiques d'Auzat-la-Combelle et leurs implications électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Auzat-la-Combelle comme partout ailleurs. Avec ses 1 967 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 96 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une automobile (70,4 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,97% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 208 euros par an, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. Auzat-la-Combelle manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Auzat-la-Combelle : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il faut analyser les résultats des dernières consultations politiques. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 51,55% des inscrits sur les listes électorales d'Auzat-la-Combelle. La participation était de 36,35% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de scrutin. Pour mémoire, au niveau national en 2019, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,12%.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Auzat-la-Combelle À Auzat-la-Combelle, l'un des critères forts des élections européennes sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 1 726 personnes en âge de voter dans la ville, 69,4% avaient pris part au scrutin. La participation était de 72,65% au premier tour, soit 1 254 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,9% au premier tour. Au second tour, 41,86% des citoyens se sont déplacés. La situation géopolitique actuelle et son impact sur l'économie mondiale pourraient en effet avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs d'Auzat-la-Combelle.