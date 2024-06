Résultat des européennes à Barsac : l'élection 2024 en direct

13:23 - Barsac : quand les données démographiques façonnent les urnes

Comment la population de Barsac peut-elle affecter les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,24%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (22,66%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 777 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,4%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (11,18%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Barsac mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,16% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.