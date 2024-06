Résultat des européennes à Baule : l'élection 2024 en direct

13:23 - Les données démographiques de Baule révèlent les tendances électorales

Comment les électeurs de Baule peuvent-ils influencer le résultat des européennes ? Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 22,3% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 284 euros/an souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 819 votants. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,0%) et le nombre de résidences HLM (3,68% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Baule mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,07% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.