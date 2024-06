Résultat des européennes à Messas : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur qui vont se rabattre les 22,14% de la Nupes à Messas ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était arrogé 5,25% à Messas, contre 18,78% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La barre est haute : lors du premier tour des législatives à Messas, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,14% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry (5,52% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (12,98% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,49% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Messas, entre les 18,78% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,38% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,82% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Messas lors des européennes ? La part des électeurs du RN va être le déterminant au niveau local pour cette européenne. Les sondages d'opinion dessinent une liste Jordan Bardella à 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des dernières européennes. Virtuellement, cette dynamique devrait l'amener à 39% à Messas, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a pris ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait calmer les conclusions les plus simplistes.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Messas La ville de Messas avait donné un net avantage à Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle il y a deux ans puisque la leader du parti frontiste prenait une avance notable avec 32,98% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,13% contre 55,87%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 28,5% des votes sur place, contre 32,82% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (54,61%).

12:45 - À Messas, Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste emmenée par Jordan Bardella qui avait remporté les élections européennes à l'époque à Messas, avec 29,83% des votes exprimés (108 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 18,78% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 12,98%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Messas : un regard sur la démographie locale La structure démographique et socio-économique de Messas définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections européennes. Avec 47,07% de population active et une densité de population de 168 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,3% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (87,53%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 400 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,2%) met en lumière des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en CDD (7,69%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Messas mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,45% des résidents titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Elections européennes passées à Messas : le niveau d'abstention Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des scrutins européens précédents ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, sur les 379 personnes en âge de voter à Messas, 51,92% étaient allées voter. Le taux de participation était de 45,41% pour les européennes de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, le taux de participation aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Messas L'abstention constituera l'une des grandes inconnues des européennes à Messas. Au second tour de l'élection présidentielle, sur les 727 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 79,23% avaient pris part à l'élection, contre une participation de 80,33% au premier tour, c'est-à-dire 584 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des Français, combinée avec les craintes dues à la guerre en Ukraine sont notamment capables de ramener les électeurs de Messas (45190) vers les urnes.