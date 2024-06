En direct

19:11 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Beaugency, qui va prendre avantage des 29,98% de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Beaugency, le binôme Nupes avait en effet accumulé 29,98% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 6,42% à Beaugency, contre 24% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Quel score pour la liste RN à Beaugency lors des européennes ? À Beaugency, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 22,2% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,33% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que prédisent les sondages récents au niveau national, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de 2022 Ce sont Emmanuel Macron avec 28,39% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,59% qui remportaient le premier tour de l'élection présidentielle en 2022 à Beaugency. Marine Le Pen n'arrivait à glaner que 22,33%. C'est finalement son rival qui s'imposera avec 60,58% contre 39,42% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 19,24%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 34,21% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le RN restant totalement à l'écart localement.

12:45 - 24% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Beaugency Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? À Beaugency, les dernières élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24% des voix. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 22,2% et Yannick Jadot avec 13,08%.

11:45 - Les enjeux locaux de Beaugency : tour d'horizon démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Beaugency fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 7 598 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 419 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (67,69 %) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les 455 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 45,11% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 884,53 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Beaugency incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières européennes à Beaugency : les chiffres clés Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des scrutins européens antérieurs ? Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 46,72% des personnes en âge de participer à une élection à Beaugency avaient participé à l'élection. La participation était de 40,96% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Beaugency : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'un des facteurs importants des élections européennes 2024 sera indiscutablement le niveau de participation à Beaugency. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 71,8% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection. La participation était de 71,49% au premier tour, ce qui représentait 4 038 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine et ses répercussions sur les prix du quotidien seraient notamment capables d'inciter les habitants de Beaugency à s'intéresser plus fortement de l'élection.