Résultat des européennes à Bazouges Cré sur Loir : l'élection 2024 en direct

13:24 - Comprendre l'électorat de Bazouges Cré sur Loir : un regard sur la démographie locale

La structure démographique et socio-économique de Bazouges Cré sur Loir façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 69 hab par km² et un taux de chômage de 7,48%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2081,97 euros par mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 716 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,62%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,71%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Bazouges Cré sur Loir mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 32,82% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.