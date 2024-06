Résultat des européennes aux Rairies : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les orphelins de la gauche unie convoités Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 4,78% aux Rairies, contre 13,2% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Lors du premier tour des législatives, en 2022 aux Rairies, le binôme Nupes avait en effet obtenu 22,06% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN aux Rairies lors des européennes ? Aux Rairies, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 37,36% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 35,5% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent imaginer les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage RN aux Rairies ? Dernières élections en date, les législatives avaient donné un très gros résultat pour le Rassemblement national aux Rairies. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la cité avec 28,53% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains (Les Rairies n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,5% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 30,4% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,65%. Avec 49,44% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,56%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella aux Rairies Regarder en arrière apparait encore une fois comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 37,36% des suffrages étaient tombés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, face à Yannick Jadot à 13,48% et Nathalie Loiseau à 13,2%. Le RN séduisait ainsi 133 habitants des Rairies passés par les bureaux de vote.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi aux Rairies Quel portrait faire des Rairies, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 038 habitants répartis dans 497 logements, cette localité présente une densité de 118 habitants/km². Avec 48 entreprises, Les Rairies permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (16,9 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 47,93% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, 41,29% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 313,73 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Aux Rairies, les spécificités locales, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il aux Rairies ? Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 1 052 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Durant les élections européennes 2019, sur les 379 inscrits sur les listes électorales aux Rairies, 46,62% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 57,87% il y a 10 ans. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes aux Rairies L'une des clés de ces élections européennes sera immanquablement l'abstention aux Rairies. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,76% au premier tour et seulement 56,54% au deuxième tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,34% dans la commune. L'abstention était de 24,14% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.